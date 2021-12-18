Эксперт рассказала, что делать с намокшей под дождем шубой

В зимние дни, когда стоит теплая погода и может пойти дождь, шубу из натурального меха лучше не надевать. Однако если изделие все же намокло, следует принять определенные меры - о них «Звезде» рассказала эксперт по меху Лаборатории экспертных исследований Анжелика Новицкая.

«С учетом того, что у нас с утра может идти дождь, а вечером заморозки, и не всегда можно угадать с погодой, конечно, лучше с собой зонтик взять в таком случае. Но если зонта не оказалось, вы попали под дождь, здесь самый идеальный вариант - это стряхнуть аккуратно, повесить на вешалку с широкими плечиками, чтобы изделие просохло. Вдали от отопительных приборов, чтобы со всех сторон ничто не мешало, равномерное просушивание было. Если выделка хорошая, то не будет деформации, не будет усадки», - пояснила она.

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