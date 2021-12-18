Армия Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии В ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками ПВО белорусских Вооруженных Сил. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны белорусских Вооруженных Сил. Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика