Появились кадры с моментом выезда автобуса на парковку жилого дома в Саратове

МВД России опубликовало кадры ДТП с пассажирским автобусом в Саратове. Видео появилось в Telegram-канале ведомства «МВД Медиа».

На кадрах видно, как пассажирский автобус вылетает на парковку и сносит несколько стоящих там автомобилей.

Авария произошла на территории многоквартирного дома на улице Новоузенской в 13.23. Водитель междугороднего автобуса «Жирновск - Саратов» на спуске с Кумысной поляны не справился с управлением и вылетел на парковку рядом с домом.

В результате происшествия пострадали водитель автобуса и семь пассажиров. Повреждено семь легковых автомобилей. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.