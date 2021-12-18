Снесенный забор и груда металла: кадры из Саратова, где автобус без тормозов съехал во двор дома
Неуправляемый автобус протаранил несколько автомобилей и проломил ограждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Опубликовано видео с места ДТП в Саратове, где междугородний автобус въехал во двор жилого дома после отказа тормозов.
На кадрах запечатлен сам автобус, автомобили, которые он протаранил по ходу движения, а также многочисленные сотрудники оперативных служб.
Инцидент произошел на улице Новоузнинской. По предварительной информации, пятеро пассажиров автобуса госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелой. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.