Снесенный забор и груда металла: кадры из Саратова, где автобус без тормозов съехал во двор дома

Опубликовано видео с места ДТП в Саратове, где междугородний автобус въехал во двор жилого дома после отказа тормозов.

На кадрах запечатлен сам автобус, автомобили, которые он протаранил по ходу движения, а также многочисленные сотрудники оперативных служб.

Инцидент произошел на улице Новоузнинской. По предварительной информации, пятеро пассажиров автобуса госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелой. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.