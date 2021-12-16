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Фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую мишень на полигоне в Архангельской области

09:00 16.12.2021
Стрельба была произведена из акватории Белого моря, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж фрегата Северного флота (СФ) «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон».

Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Аркадий Украинский

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