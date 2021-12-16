Армия Фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую мишень на полигоне в Архангельской области Стрельба была произведена из акватории Белого моря, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипаж фрегата Северного флота (СФ) «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. Материал подготовили: Ян Брацкий и Аркадий Украинский В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика