Фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую мишень на полигоне в Архангельской области
Стрельба была произведена из акватории Белого моря, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж фрегата Северного флота (СФ) «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон».
Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.
По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена.
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Аркадий Украинский