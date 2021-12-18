Telegram выплатил 15 миллионов рублей задолженности по штрафам в России

Российским судебным приставом удалось добиться от Telegram полной выплаты штрафа размером в 15 миллионов рублей, передает «Интерфакс». Такая санкция была наложена по шести исполнительным делам, которые ранее были возбуждены против компании по решениям суда.

В настоящее время исполнительных производств в отношении Telegram нет, отмечает агентства, ссылаясь на банк данных Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что ранее на компанию было заведено шесть дел, приставы возбудили их по решениям Таганского суда столицы за неудаление запрещенного на территории Российской Федерации контента.