Судебные приставы начали принудительно взыскивать штрафы с Telegram
С начала 2021 года Telegram оштрафовали уже на 39 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.
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С руководства мессенджера Telegram, который отказывается выплачивать штрафы, судебные приставы начали процедуру их принудительного взыскания. За отказ удалить запрещенный контент у сервиса их накопилось 12 миллионов рублей.
Согласно базе данных в банке исполнительных производств на сайте ФССП, приставы начали принудительно взыскивать штрафы, назначенные мировым судебным участком № 422 Таганского района Москвы по пяти протоколам. Все они были составлены за неудаление запрещенной законом информации или интернет-страницы.
Всего с начала 2021 года Telegram суд вынес штрафов мессенджеру Павла Дурова на 39 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.