Судебные приставы начали принудительно взыскивать штрафы с Telegram

С руководства мессенджера Telegram, который отказывается выплачивать штрафы, судебные приставы начали процедуру их принудительного взыскания. За отказ удалить запрещенный контент у сервиса их накопилось 12 миллионов рублей.

Согласно базе данных в банке исполнительных производств на сайте ФССП, приставы начали принудительно взыскивать штрафы, назначенные мировым судебным участком № 422 Таганского района Москвы по пяти протоколам. Все они были составлены за неудаление запрещенной законом информации или интернет-страницы.

Всего с начала 2021 года Telegram суд вынес штрафов мессенджеру Павла Дурова на 39 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.