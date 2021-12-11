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Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать

Анна Берестовая
05:13 11.12.2021
Двигательный терапевт перечислил самые опасные позы для сна.
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
© Фото: pexels.com
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Наиболее опасными для сна являются положения лежа на спине с подушкой под головой или на боку. Такое мнение высказал двигательный терапевт, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин.

Эксперт отметил, что эти же самые позы являются наиболее популярными, хотя оказывают негативное воздействие на человеческий организм. При этом тело очень быстро привыкает к ним и «запоминает» удобное, но вредное расположение, возвращаясь к нему в бессознательном состоянии.

Он указал, что люди, имеющие повышенное мышечное напряжение, к примеру, с правой стороны, склонны спать на левом боку. Такой сон, при этом, провоцирует перекос таза и, затем, сколиоз.

«Вдобавок, в таком положении челюсть „съезжает“ в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются „щелчки“ в челюсти», - обозначил терапевт.

Как отметил медик, сон на спине с подушкой при условии, что на ней лежит только голова, также ведет к нарушениям в области челюсти, а именно - «выезжанию» ее вперед, что постепенно трансформирует прикус и лицо. Поза на спине без подушки, согласно Ранюшкину, примерно в такой же степени неудачная, так как вызывает «проваливание» челюсти.

Эксперт рекомендовал для правильного сна использовать большую подушку. Лечь на нее, что важно, по его словам, нужно не только головой, но и спиной.

«Нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела составлял около 45 градусов», - уточнил специалист в интервью URA.RU.

Лишь такое положение, в соответствии с информацией терапевта, предоставляет необходимую телу поддержку и позволяет мышцам расслабиться без угрозы последующих деформаций.

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