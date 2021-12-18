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Мишустин наградил коллектив «Звезды» за создание уникальной концепции радиостанции

Анна Назайкина
13:12 18.12.2021
Всего наградой Правительства были отмечены 11 журналистских коллективов, персональной премией удостоены девять представителей СМИ.
Мишустин наградил коллектив «Звезды» за создание уникальной концепции радиостанции
© Фото: ТРК "Звезда"
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства РФ в области средств массовой информации. В частности, награждается коллектив «Звезды» за создание и реализацию уникальной концепции современной познавательной радиостанции «Звезда-FM».

«Президенту творческого объединения «Красная звезда» Алексею Пиманову, заместителю генерального директора по радиовещанию телерадиокомпании “Звезда” Михаилу Эйдельману, начальнику службы информационного радиовещания Евгении Ионкиной, начальнику службы производства и выпуска программ Александру Иллерицкому, а также главному режиссеру отдела производства программ Тимуру Милоянину премия будет вручена за создание и реализацию уникальной концепции современной познавательной радиостанции “Звезда-FM”», - говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

В документе уточняется, что в общей сложности будет вручено 20 наград по одному миллиону рублей. Персональной премией в этом году удостоены 9 представителей средств массовой информации. Кроме того, наградой были отмечены 11 журналистских коллективов.

В четверг, 25 ноября, прошла торжественная церемония вручения премии «Радиомания», на которой Национальная радиостанция «Звезда-FM» получила награду. Церемония награждения состоялась в рамках 11-й конференции Российской академии радио.

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