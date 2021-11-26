Радиостанция «Звезда» победила в двух номинацих премии «Радиомания-2021»

В четверг, 25 ноября, прошла торжественная церемония вручения премии «Радиомания», на которой Национальная радиостанция «Звезда-FM» получила награду. Церемония награждения состоялась в рамках 11-й конференции Российской академии радио.



В номинации «Радиоведущий/Интервьюер» стал лучшим Владимир Туз. Эфирный стаж Владимира Туза - больше 30 лет. Более десяти из них он работает на радио «Звезда».

В специальной номинации, связанной с темой пандемии, «Золотой микрофон» получила программа «Врачи. Люди года», автор - Кирилл Наумов.

Вне номинации, за высокое качество представленной работы и сохранение формата документально-художественных программ была отмечена программа «Шла война к тому Берлину», с выпусками «Мирный 41-й» и «День, которого не было».

В 2020 году радио «Звезда» победило в двух номинациях национальной премии «Радиомания-2020». На конкурс радио «Звезда» заявило две работы: историко-познавательный цикл «Знание - это сила!» в номинации просветительских программ и документально-художественный сериал «Шла война к тому Берлину» в специальной номинации, посвященной 75-летию Победы в ВОВ.

«Радиомания» - одна из самых престижных наград в сфере радиовещания в России. Премия проходит ежегодно с 2002 года. Она призвана поддержать творческие инициативы работников индустрии, продемонстрировать их достижения, а также служит профессиональной площадкой для обмена опытом и повышения квалификации работников радио. За годы существования «Радиомании» открыто немало новых имен, множество эфирных и внеэфирных проектов получили достойную оценку и освещение в профессиональном сообществе.