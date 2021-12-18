Скорпион ужалил девочку в Подмосковье

В деревне Тарасково Наро-Фоминского района Московской области скорпион ужалил 11-летнюю девочку. Об этом рассказали в подмосковном Министерстве здравоохранения.

Как животное оказалось в доме, где проживал ребенок, неизвестно, поскольку семья за границу не выезжала. Однако, по сообщениям ведомства, паукообразное перед нападением находилось в мешке с игрушками.

«Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - приводит «Говорит Москва» заявление Минздрава МО.

В ноябре этого года сообщалось, что на юге Египта в провинции Асуан сразу более 500 человек пострадали от укусов скорпионов. Местные медики оперативно дали всем пострадавшим противоядие, в результате случившегося никто не погиб.