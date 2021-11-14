Более 500 человек за сутки пострадали от укусов скорпионов на юге Египта

На юге Египта в провинции Асуан более 500 человек пострадали 13 ноября от укусов скорпионов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и народонаселения страны. По данным ведомства, все пострадавшие получили противоядие, погибших нет.

«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов. Погибших от укусов нет», - цитирует РИА Новости пресс-релиз Минздрава.

Сообщается, что это связано с пришедшими в регион ливнями и градом, который разрушил норы скорпионов, в связи с чем они оказались около жилых домов.