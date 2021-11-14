Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 500 человек за сутки пострадали от укусов скорпионов на юге Египта

Кира Тило
00:44 14.11.2021
Согласно данным местного Минздрава, все пострадавшие получили противоядие.
Более 500 человек за сутки пострадали от укусов скорпионов на юге Египта
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

На юге Египта в провинции Асуан более 500 человек пострадали 13 ноября от укусов скорпионов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и народонаселения страны. По данным ведомства, все пострадавшие получили противоядие, погибших нет.

«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов. Погибших от укусов нет», - цитирует РИА Новости пресс-релиз Минздрава.

Сообщается, что это связано с пришедшими в регион ливнями и градом, который разрушил норы скорпионов, в связи с чем они оказались около жилых домов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:52 В стране и мире
В Польше сообщили о гибели солдата на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
22:15 В стране и мире
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского в Каспийске
21:52 В стране и мире
Президент Сербии рассказал, что многому учится у Путина
20:21 В стране и мире
Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Краснодарском крае
19:10 В стране и мире
В метро Москвы приостановили движение на участке Таганско-Краснопресненской линии
Популярное
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.