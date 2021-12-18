Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом под Ярославлем

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием детей в Ярославской области. Ранее стало известно, что там перевернулся перевозивший несовершеннолетних спортсменов микроавтобус.

«В связи с резонансом происшествия и большим количеством пострадавших детей уголовное дело, возбужденное по п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится на официальном сайте ведомства.

Инцидент произошел утром 18 декабря на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района. По уточненным данным от СК РФ, в салоне находились 13 детей, пятеро взрослых и один водитель. Дети следовали из Ростова в Солнечногорск Московской области для участия в соревнованиях.

«Во время следования водитель автобуса совершил столкновение с бревнами, которые высыпались на проезжую часть из прицепа впереди идущего грузового автомобиля КАМАЗ, перевозившего лес. По предварительной информации, медицинская помощь потребовалась водителю и 11 несовершеннолетним пассажирам», - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора региона Михаил Евраев рассказал, что в результате аварии травмы получили две девочки, состояние которых не вызывает опасений у врачей. В ближайшее время их отпустят домой.

На месте ДТП продолжают работать следователи. Они опрашивают очевидцев случившегося, осматривают салон микроавтобуса и выясняют все обстоятельства ЧП. Свою проверку проводит и региональная прокуратура.