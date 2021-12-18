Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося под Ярославлем автобуса

Медики отпустили домой большинство детей, находившихся в микроавтобусе, который попал в ДТП в Ярославской области. Под наблюдением медиков остаются две девочки, их состояние не вызывает опасений у врачей и в ближайшее время их отправят домой, рассказал врио главы региона Михаил Евраев.

«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали, и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые сейчас уже находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой», - написал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Instagram.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Деболовское на 190 километре федеральной трассы М-8. Автобус следовал из Ростова в Солнечногорск Московской области и вез детей на соревнования.