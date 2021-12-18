Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно о состоянии детей из перевернувшегося под Ярославлем автобуса

Ян Брацкий
11:04 18.12.2021
В региональной прокуратуре заявили о начале проверки по факту ДТП с детьми.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области
Читайте нас на:

Медики отпустили домой большинство детей, находившихся в микроавтобусе, который попал в ДТП в Ярославской области. Под наблюдением медиков остаются две девочки, их состояние не вызывает опасений у врачей и в ближайшее время их отправят домой, рассказал врио главы региона Михаил Евраев.

«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали, и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые сейчас уже находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой», - написал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Instagram.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Деболовское на 190 километре федеральной трассы М-8. Автобус следовал из Ростова в Солнечногорск Московской области и вез детей на соревнования.

© МЧС РФ

По данным МЧС, дорожная авария произошла из-за рассыпанных по дороге бревен. Водитель столкнулся с ними, после чего автобус перевернулся на бок. В салоне находились 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет, пятеро сопровождавших их взрослых и водитель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.