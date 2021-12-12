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В Совбезе назвали антироссийским саммит США «За демократию»

Алексей Курильченко
17:05 12.12.2021
В ходе мероприятия американскую элиту пытались убедить в том, что США продолжает является доминирующей силой в мире.
В Совбезе назвали антироссийским саммит США «За демократию»
© Фото: pexels
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Организованный в США «Саммит за демократию» является мероприятием, направленным против России и Китая. Главной его целью являлось убеждение американских элит в том, что весь мир по-прежнему равняется на Штаты. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.

«"Саммит за демократию" несет в себе антироссийский и антикитайский заряд. Но главная цель, которую преследует Белый дом, другая. Американские элиты пытаются убедить себя в том, что их страна по-прежнему является единственной сверхдержавой, что ее глобальное доминирование неоспоримо и что весь мир равняется именно на Вашингтон», - сказал Аверьянов в интервью «Российской газете».

Ранее в посольстве РФ в Лондоне выступили с заявлением о том, что Ситуация на Украине становится более взрывоопасной из-за военной поддержки странами НАТО, в том числе Великобританией. Во время саммита «Большой семерки» глава британского МИД Элизабет Трасс призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии».

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