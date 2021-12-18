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В России зафиксирован минимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала октября

Ян Брацкий
12:33 18.12.2021
Больше всего новых больных зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
В России зафиксирован минимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала октября
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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За минувшие сутки в России выявлены 27 434 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и борьбе с распространением COVID-19. Отмечается, что это минимум с восьмого октября, когда суточный прирост новых больных составил 27 246 пациентов.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 434 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 054 (7,5%) без клинических проявлений», - говорится в заявлении штаба.

Больше всего больных зарегистрированы в Москве - 2 283, Санкт-Петербурге - 1997, Московской области - 1 683. Лучше всего эпидемиологическая обстановка складывается в Туве, а также в Ненецком и Чукотском автономном округах - 16, девять и три случая соответственно.

За минувшие 24 часа от последствий болезни скончались 1 076 человек, 38 041 пациент выздоровел и был выписан из больницы домой.

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