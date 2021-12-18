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Летчик Ил-76 объяснил, почему экипаж «всегда в напряжении» во время рейса в Кабул

Анна Назайкина
11:52 18.12.2021
Ранее три самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ доставили в столицу Афганистана 36 тонн гуманитарного груза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Помощник командира Ил-76 рассказал, что при полете в Кабул с гуманитарной помощью российским летчикам из-за особенностей высокогорной местности пришлось пройти особую подготовку.

«Высокогорные аэродромы отличаются тем, что подготовка усиленная в плане изучения местности вокруг аэродрома. За счет этого особое внимание обуславливается на работе с высотомерами для прохода контрольных точек на этапах захода на посадку. В связи с этим экипаж всегда находится в напряжении, но свою задачу мы выполняем, несмотря на трудности высокогорных аэродромов», - сказал летчик Анатолий Конев.

По поручению президента РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации Минобороны РФ с территории Афганистана была организована четвертая эвакуация более 300 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в вузах России.

Три самолета из состава группировки ВТА доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты. Также в столицу Афганистана прибыли  врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым оборудованием и лекарствами. На всех самолетах ВТА сформирован необходимый запас питьевой воды, еды и теплых одеял для обеспечения полета эвакуируемых граждан.

Впоследствии заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Афганистана Гулам Гаус Насери в беседе со «Звездой» выразил благодарность России за доставленную в Кабул гуманитарную помощь, которая так необходима стране, оказавшейся в сложной социально-экономической ситуации. Министр отметил, что этот груз имеет жизненно важное значение для афганского народа.

Материал подготовили Анна Назайкина и Вадим Михеев

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