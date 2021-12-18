В стране и мире Автобус с детьми перевернулся под Ярославлем после столкновения с бревнами Ян Брацкий По предварительным данным, в результате ЧП водитель сломал руку, все дети доставлены в больницу для осмотра. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Микроавтобус с детьми перевернулся в Ярославской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Деболовское на 190 километре федеральной трассы М-8. © МЧС РФ Автобус следовал из Ростова в Солнечногорск Московской области на соревнования, в салоне находились 14 детей, пятеро взрослых сопровождающих и водитель. Как сообщили в региональном главке МЧС, автобус столкнулся с бревнами на дороге и завалился на бок. Других подробностей не приводится. По предварительным данным пострадал один человек, водитель сломал руку. © МЧС РФ На место прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Все дети (от 10 до 12 лет) доставлены в Детскую областную клиническую больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика