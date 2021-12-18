Автобус с детьми перевернулся под Ярославлем после столкновения с бревнами
По предварительным данным, в результате ЧП водитель сломал руку, все дети доставлены в больницу для осмотра.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
|
Автобус с детьми перевернулся под Ярославлем после столкновения с бревнами
По предварительным данным, в результате ЧП водитель сломал руку, все дети доставлены в больницу для осмотра.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
|
Картина дня
08:45 В стране и мире
Автобус с детьми перевернулся под Ярославлем после столкновения с бревнами
07:07 В стране и мире
Россия официально вышла из Договора по открытому небу
02:02 В стране и мире
В Египте выявили три первых случая заражения омикрон-штаммом
00:23 В стране и мире
ЦБ может отменить комиссию при переводах между своими счетами в разных банках
22:16 В стране и мире
В Белом доме рассказали, в каких областях РФ и США достигнут прогресса
Популярное
Назван прием, который повышает бодрящий эффект от кофе
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой