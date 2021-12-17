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Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт

Иван Линдеманн
16:06 17.12.2021
Текущее повышение стало седьмым подряд. Регулятор не исключил, что тенденция может продолжиться.
Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 8,5%. Решение было принято советом директоров на заседании в пятницу, 17 декабря.

Таким образом, ключевая ставка выросла до максимума с октября 2017 года. Текущее повышение стало седьмым подряд. Регулятор не исключил, что тенденция может продолжиться.

«Денежно-кредитные условия все еще оцениваются как нейтральные. Рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность к сбережению», - сказали в ЦБ.

Также в Банке России заявили, что инфляция складывается выше прогноза. В ноябре она составила 8,4% и стала максимальной почти за 6 лет, а к 13 декабря замедлилась до 8,1%, что по-прежнему вдвое выше целевого уровня. В ЦБ прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% только к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Ключевая ставка Центробанка регулирует стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли. В начале 2021 года она находилась на историческом минимуме в 4,25%.

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