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Замглавы офиса Зеленского обратился за помощью к Германии

Виктория Ивашечкина
00:20 18.12.2021
В частности, Роман Машовец проинформировал госсекретаря Федерального МИД ФРГ о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины.
Замглавы офиса Зеленского обратился за помощью к Германии
© Фото: Gerry Lynch, flickr
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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, Роман Машовец, встретился с госсекретарем Федерального МИД Германии Тобиасом Линднером. В ходе встречи представитель украинской стороны предложил ФРГ увеличить помощь Киеву для укрепления безопасности.

«Заместитель руководителя офиса главы государства предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором для России, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе», - прокомментировали в пресс-службе офиса Зеленского.

Кроме того, в ходе встречи была отмечена важность остановки проекта «Северный поток-2», что, как рассказали представители украинской стороны, станет сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии «российской агрессии».

Также Роман Машовец проинформировал коллегу о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины.

«Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем», - добавили в офисе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад может спровоцировать украинские власти на необдуманные и опасные действия.

По словам Рябкова, Россия после передачи своих предложений о взаимных гарантиях безопасности США и НАТО пока не видит изменения их позиции. По его мнению, Запад может намеренно затягивать переговорный процесс.

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