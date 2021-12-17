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Столкновение самолета с машиной для противообледенительной обработки в Шереметьево попало на видео

Ян Брацкий
09:43 17.12.2021
На опубликованных кадрах видно, как лайнер начинает движение и задевает крылом стрелу подъемника.
© Видео: antresol_avia, Telegram © Фото: antresol_avia, Telegram
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В Сети появилось видео инцидента, который произошел накануне в аэропорту Шереметьево. Там пассажирский самолет перевернул деайсер - спецтехнику для проведения противообледенительной обработки. Кадры ЧП опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

На них видно, как лайнер начинает движение и задевает крылом стрелу подъемника. Оператор в кабине пытается предупредить водителя и громко кричит. По предварительной информации, позже ему вызвали скорую помощь. Других подробностей происшествия не приводится.

В начале месяца произошел инцидент с одним из пассажирских самолетов, вылетавших по маршруту Магадан - Новосибирск. После обработки обледеневший лайнер совершил экстренную посадку в Иркутске. В авиакомпании предположили, что обязательная предполетная процедура могла быть проведена с нарушениями регламента. Причины ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.

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