Столкновение самолета с машиной для противообледенительной обработки в Шереметьево попало на видео

В Сети появилось видео инцидента, который произошел накануне в аэропорту Шереметьево. Там пассажирский самолет перевернул деайсер - спецтехнику для проведения противообледенительной обработки. Кадры ЧП опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

На них видно, как лайнер начинает движение и задевает крылом стрелу подъемника. Оператор в кабине пытается предупредить водителя и громко кричит. По предварительной информации, позже ему вызвали скорую помощь. Других подробностей происшествия не приводится.

В начале месяца произошел инцидент с одним из пассажирских самолетов, вылетавших по маршруту Магадан - Новосибирск. После обработки обледеневший лайнер совершил экстренную посадку в Иркутске. В авиакомпании предположили, что обязательная предполетная процедура могла быть проведена с нарушениями регламента. Причины ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.