В Шереметьево самолет «опрокинул» автомобиль для противообледенительной обработки

В аэропорту Шереметьево опрокинулся на бок деайсер - спецтехника для проведения противообледенительной обработки. Инцидент произошел на одной их стоянок для воздушных судов. Видео последствий опрокидывания снял пассажир соседнего самолета, который разместил ролик в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, стрелу деайсера задел обрабатываемый самолет, водителю вызвали скорую помощь, пишет сайт «Комсомольской правды». Других подробностей происшествия не приводится.

В начале месяца произошел инцидент с одним из пассажирских самолетов, вылетавших по маршруту Магадан - Новосибирск. После обработки обледеневший лайнер совершил экстренную посадку в Иркутске. В авиакомпании предположили, что обязательная предполетная процедура могла быть проведена с нарушениями регламента. Причины ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.