На Курилы обрушатся четырехметровые волны

В предстоящие выходные, 18 и 19 декабря, у берегов Итурупа ожидается опасное волнение. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте МЧС РФ по Сахалинской области.

По сообщениям экстренного ведомства, на охотоморском побережье курильского острова ожидаются волны высотой четыре метра и более. Опасное волнение будет продолжаться с середины дня 18 декабря до утра 19 декабря.

В связи с предстоящим буйством стихии спасатели направили рекомендации по реагированию в администрацию Курильского района и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Граждан попросили не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от воды.

Ранее в Макаровском районе Сахалина спасательные службы отправились на поиски двух рыбаков, которые накануне вышли в море на лодке и пропали. Для проведения операции по спасению граждан из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя сотрудниками экстренного ведомства на борту.