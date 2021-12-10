Пропавших в море рыбаков ищут на Сахалине

На Сахалине спасательные службы в Макаровском районе отправились на поиски двух рыбаков, которые пропали накануне в море на лодке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.



«Поступила информация о том, что днем 9 декабря двое мужчин в Макаровском районе вышли в море на пластиковой лодке и не выходят на связь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя спасателями на борту.

Ранее в Хабаровском крае спасатели нашли живыми рыбаков, которые 20 ноября выехали в районе имени Лазо на реку Катэн и не выходили на связь - их местонахождение было неизвестно. Об этом сообщили в региональном МЧС. Накануне Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего.