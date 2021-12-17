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Центральную Россию накроет «панцирем» гололедицы

Роман Захаров
07:45 17.12.2021
В Москве толщина гололедицы к исходу пятницы, 17 декабря, может составить 4-9 миллиметров.
Центральную Россию накроет «панцирем» гололедицы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Снежно-водяная каша, образовавшаяся в Москве после недавнего мощного снегопада, превратится в гололедицу в пятницу, 17 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог при этом уточнил, что толщина гололедицы к исходу дня может составить 4-9 миллиметров.

«Пришедшая в Москву оттепель будет непродолжительной и продержится в столичном регионе до середины предстоящей ночи. Накрапывающий дождь станет постепенно переходить в мокрый снег», - объяснил синоптик в беседе с РИА Новости.

По словам Тишковца, как только к утру ветры развернутся на северо-западные румбы, в столице похолодает и столбики термометров опустятся до нуля. К вечеру же в городе и вовсе установится слабый «минус».

«В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм», - поделился информацией специалист.

Синоптик при этом предостерег, что корку льда присыплет небольшим снегом, из-за чего ее можно будет не заметить. Особое внимание, отметил Евгений Тишковец, следует обращать автомобилистам на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, перед светофором, у остановок автобуса, до и после «лежачих полицейских», перед пешеходными переходами, поворотами, спусками и на подъемах, поскольку в этих местах чаще всего и возникает гололедица, которая сливается с поверхностью дороги, что серьезно повышает риск возможного ДТП.

В заключение ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», ссылаясь на данные прогностической карте гололедных явлений (отложение льда в миллиметрах), рассказал, что в пятницу ледяным «панцирем» покроется большая часть Центральной России, и призвал быть внимательнее всех: и водителей и пешеходов.

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