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Предчувствие праздника: как прошла доставка главной новогодней елки в Кремль

Дарья Коротовских
07:33 17.12.2021
Новогоднюю красавицу высотой в 28 метров срубили в подмосковном Щелкове и доставили на главную площадь страны в специальном автовозе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Красную площадь главная ель России прибыла с королевской пунктуальностью. Объявили, что привезут в 23:00. И вот уже в начале двенадцатого расписной автопоезд в сопровождении полицейского конвоя въехал на Красную площадь. За рулем - сам Дед Мороз. Он передал сотруднику Кремлевской службы охраны символическую грамоту и получил разрешение на въезд в Кремль.

«Лесную красавицу к месту назначения доставили без происшествий, все прекрасно. Дорога была хорошей. Встречали все, приветствовали, радовались лесной красавице», - рассказал Дед Мороз.

Гуляющие с интересом подходили поближе - все таки привезли всероссийский символ Нового года. Многие из них специально пришли сфотографировать елку, правда не знали, что из фуры ее сегодня даже не достанут. И вот ровно в 23:30 праздничный автопоезд взял курс на Спасские ворота. Все происходящее больше напоминает транспортировку ракетоносителя к космодрому, чем доставку новогодней елки.

Главную ель страны привезли из подмосковного Щелкова. Тронулись в обед, как и предполагалось по плану и сделали техническую остановку. Ехали со скоростью около 50 километров в час. Это вовсе не праздничная вальяжность, а необходимость. Королева елок должна прибыть на место в идеальном состоянии, и выглядеть что называется, с иголочки. Дорога, говорит водитель, была хорошей.

«Прекрасная Новогодняя елочка, радость детям. Дорога была легкой и, конечно, это ответственная работа. Не каждый день возишь такую красавицу», - поделился Дед Мороз.

Главную елку выбирали по внешней привлекательности. Параметры новогодней красотки должны быть модельными. Ту самую федеральная комиссия искала почти полгода. На пути к Соборной площади 90-летняя победительница обошла 36 конкуренток. Идеальные параметры этого года выглядят так: высота 28 метров, диаметр ствола - 56, а размах нижних ветвей - десять.

«Наши специалисты ее аккуратненько запаковали, ни одной веточки не сломали. Вся она аккуратненько лежит вот в этом трейлере, как раз 28 метров подошло: метр с одной стороны, метр с другой у нее остался в запасе. Она связана аккуратно», - объяснил заместитель начальника Главного эксплуатационного управления Администрации Президента РФ Анатолий Кочанов.

Украшать кремлевскую ель на Соборной площади будут четыре дня и закончат 22 декабря. И даже после новогодних праздников история кремлевской ели не заканчивается: семена из ее шишек рассадят по всей московской области, отправят в регионы и даже за границу.

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