Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль
Сообщается, что высота дерева составляет примерно 28 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль на специальном новогоднем автопоезде под управлением Деда Мороза.
Теперь 90-летняя ель украсит Соборную площадь. Отмечается, что высота дерева достигает 28 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров.
Известно также, что Дед Мороз вручил коменданту Кремля специальную грамоту о доставке елки.
Ранее заместитель председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир рассказала, почему живая елка является беспроигрышным вариантом для украшения дома.