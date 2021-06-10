Робот-сапер «Уран-6» обезвредил «минное поле» на просторах Кубани

На полигоне Молькино в Краснодарском крае во время учений военные инженеры с помощью робототехнического комплекса «Уран-6» обезвредили «минное поле». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу учений, условный неприятель занял оборону в городе и заминировал подступы и дороги к населенному пункту.

Саперы 49-й армии ЮВО осмотрели территорию, уничтожили взрывоопасные предметы, организовали переправу с помощью тяжелого понтонного моста и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту.

Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2-02 уничтожили врага и очистили местность с помощью робота «Уран-6».

«Уран-6» — робототехнический комплекс разминирования. Оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уже успел зарекомендовать себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе.