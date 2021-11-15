В Минфине предложили повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь

В Минфине планируют с 1 января следующего года увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкую алкогольную продукцию. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов правовых актов.

Предполагается, что МРЦ на водку увеличится на 7,4%: с 243 рублей до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная розничная цена конька может вырасти на 7,6%: с 446 рублей до 480 рублей за такой же объем продукции.

Напомним, в России устанавливают минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. Таким образом власти борются с дешевым и опасным для здоровья граждан контрафактом. В настоящий момент решается вопрос о целесообразности распространения этой меры на все алкогольные напитки.