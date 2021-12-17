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В ВОЗ оценили эффективность иммунизации разными типами вакцин

Виктория Ивашечкина
05:53 17.12.2021
Ученые доказали, что эффективность вакцинации или ревакцинации одновременно двумя разными типами препаратов составляет от 61% до 91%.
В ВОЗ оценили эффективность иммунизации разными типами вакцин
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами, созданными на основе различных технологий, примерно соответствует эффективности прививок с одинаковой платформой.

Как подчеркнули эксперты, эффективность вакцинации или ревакцинации одновременно двумя разными типами препаратов составляет от 61% до 91%. В то же время как препаратами с технологией мРНК от 69% до 90%. А только прививок с платформой вирусного вектора аденовируса - 43% до 89%, передает РИА Новости.

В ходе исследований, проведенных учеными в Великобритании и Чили, была доказана высокая эффективность против симптоматического течения заболевания введения бустерной дозы вакцины типа, отличающегося от той, которую использовали для вакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм.

Он отметил, что должна быть вакцина, которая одновременно защищает от двух штаммов - «омикрона» и «дельты». По словам Гинцбурга, в настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний.

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