От развития бизнеса до наукоградов: как прошел визит Путина на выставку АСИ

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Представили Путину и новый проект, направленный на совершенствование системы ранней диагностики рака, а также приложение для сокращения ДТП на дорогах. Особая гордость выставки - единственный в мире морской дрон.

Затем глава государства в режиме видеоконференции провел заседание наблюдательного совета Агентства. Пристальное внимание уделили проектам в области здравоохранения и занятости.

«Важнейшая задача агентства - помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире. И здесь главное, чтобы получение дополнительных навыков и компетенций означало повышение реальных доходов человека», - отметил Путин.

Президент РФ призвал запустить удобные обучающие форматы, в том числе для тех граждан, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя, то есть вести трудовую деятельность как самозанятый.

«Также обращаю внимание центра молодежных инициатив агентства на то, что нужно и дальше формировать именно целостную, современную среду для развития детских, юношеских, предпринимательских и технологических команд», - подчеркнул российский лидер.

В ходе заседания также были затронуты темы участия бизнеса в организации бесплатного питания в школах, развития наукоградов и возможность на их базе студентам крупных университетов проходить обучение.