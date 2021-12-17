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От развития бизнеса до наукоградов: как прошел визит Путина на выставку АСИ

Виктория Ивашечкина
05:35 17.12.2021
Президент РФ призвал запустить удобные обучающие форматы для тех граждан, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя.
От развития бизнеса до наукоградов: как прошел визит Путина на выставку АСИ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин посетил выставку, где были представлены новые проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Особое внимание президент обратил на цифровую разработку, посвященную коронавирусу. Новое приложение российских ученых позволяет пациенту быстро восстановить силы после перенесенной болезни. Оно способно не только контролировать зараженного пациента, но и оповещать о его состоянии лечащего врача.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Представили Путину и новый проект, направленный на совершенствование системы ранней диагностики рака, а также приложение для сокращения ДТП на дорогах. Особая гордость выставки - единственный в мире морской дрон.

Затем глава государства в режиме видеоконференции провел заседание наблюдательного совета Агентства. Пристальное внимание уделили проектам в области здравоохранения и занятости.

«Важнейшая задача агентства - помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире. И здесь главное, чтобы получение дополнительных навыков и компетенций означало повышение реальных доходов человека», - отметил Путин.

Президент РФ призвал запустить удобные обучающие форматы, в том числе для тех граждан, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя, то есть вести трудовую деятельность как самозанятый.

«Также обращаю внимание центра молодежных инициатив агентства на то, что нужно и дальше формировать именно целостную, современную среду для развития детских, юношеских, предпринимательских и технологических команд», - подчеркнул российский лидер.

В ходе заседания также были затронуты темы участия бизнеса в организации бесплатного питания в школах, развития наукоградов и возможность на их базе студентам крупных университетов проходить обучение.

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