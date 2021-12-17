От развития бизнеса до наукоградов: как прошел визит Путина на выставку АСИ
Президент РФ призвал запустить удобные обучающие форматы для тех граждан, кто хочет стать предпринимателем или попробовать работать на себя.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин посетил выставку, где были представлены новые проекты Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Особое внимание президент обратил на цифровую разработку, посвященную коронавирусу. Новое приложение российских ученых позволяет пациенту быстро восстановить силы после перенесенной болезни. Оно способно не только контролировать зараженного пациента, но и оповещать о его состоянии лечащего врача.
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