Врач объяснила, кому противопоказаны мандарины

Мандарины, с которыми у многих россиян прочно ассоциируются новогодние праздники, для некоторых могут быть опасны. В этом уверена фитнес-тренер и нутрициолог Наталия Кушнир. В первую очередь, лотки с этими цитрусовыми лучше обходить стороной людям с проблемами пищеварительной системы.

«Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, содержат минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины - это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником», - цитирует РИА Новости рекомендации Кушнир.

Не стоит угощать мандаринами детей в возрасте до трех лет, так как это чревато возникновением аллергических реакций. Кисло-сладкие дольки также противопоказаны страдающим гастритом и язвенной болезнью.

Ранее агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала, как правильно хранить мандарины, чтобы они хранились дольше. Как правило, «долгожители» среди фруктов с плотной кожицей. Хранить их лучше в прохладном месте, предварительно смазав растительным маслом. Это поможет сохранить свежесть фруктов.