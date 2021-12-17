Bloomberg: США подталкивают ЕС к санкциям против российских банков

Администрация США призывает Европейский союз подготовить новые санкции против российских банковского и энергетического секторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что подобная мера может быть принята совместно с США. Также подчеркивается, что возможный пакет ограничительных мер находится на стадии обсуждения, решения по конкретным мерам пока не принято.

Агентство подчеркивает, что в администрации США придерживаются мнения о том, что достижение договоренности с Евросоюзом по конкретным санкциям «станет четким сигналом» для российского руководства. В свою очередь, как утверждает издание, ряд европейских стран опасается того, что спешка с оглашением санкций в отношении России может «подорвать усилия по разрешению кризиса дипломатическим путем».

Кроме того, как отмечают источники, партнеры США в Европе опасаются, что такой шаг может грозить ответными мерами со стороны России, в том числе прекращением поставок природного газа.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против восьми китайских технологических компаний.

В список включены компания Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированная на Каймановых островах. Указанные компании включены в список организаций военно-промышленного комплекса.