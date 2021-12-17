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Борьба с COVID-19: миротворцы РФ провели спецобработку на наблюдательных постах в Карабахе

03:00 17.12.2021
Специальная обработка для борьбы с инфекцией проводится путем распыления мелкодисперсных аэрозолей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные медики российского миротворческого контингента провели спецобработку и профилактическую дезинфекцию по недопущению распространения коронавируса на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе.

«На данном этапе мы приступили к дезинфекции наблюдательных постов с применением современной дезинфицирующей аппаратурой - генератор холодного тумана», - сказал представитель российского миротворческого контингента Максим Курлычкин.

Подчеркивается, что дезинфекция мест несения службы, отдыха, приема пищи, досуга, спортивных залов и умывания военнослужащих российского миротворческого контингента на наблюдательных постах проводится регулярно специалистами медслужбы.

Специальная обработка для борьбы с COVID-19 проводится путем распыления мелкодисперсных аэрозолей, спиртосодержащих дезинфицирующие средства и хлорсодержащих растворов с использованием генераторов холодного тумана.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы в Карабахе доставили многодетным семьям более девяти тонн гуманитарной помощи. Поддержку получили нуждающиеся жители Степанакерта.

Из России груз в начале декабря доставил спецборт Ил-76. Самолет приземлился на военном аэродроме Эребуни в Армении, а уже оттуда гумпомощь отправили в Карабах автомобильным транспортом.

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Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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