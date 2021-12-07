Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах девять тонн гуманитарной помощи

Российские миротворцы в Карабахе доставили многодетным семьям более девяти тонн гуманитарной помощи. Поддержку получили нуждающиеся жители Степанакерта.

Из России груз доставил спецборт Ил-76. Самолет приземлился на военном аэродроме Эребуни в Армении, а уже оттуда гумпомощь отправили в Карабах автомобильным транспортом. Мебель для детских садов, теплое постельное белье, одежда и обувь, канцелярские товары для школьников, а также пять тысяч игрушек для маленьких детей - подарок к Новому году.

Совместную акцию проводят Минобороны и благотворительные организации. Она уже далеко не первая - российские миротворцы постоянно оказывают поддержку местному населению.

Напомним, российские военнослужащие работают в Карабахе больше года. Их главная задача - контроль за режимом прекращения огня на линии разграничения. Сейчас в составе контингента 2 000 бойцов.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов