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В НАТО назвали условие для выстраивания диалога с Россией

Виктория Ивашечкина
02:05 17.12.2021
В альянсе уточнили, что взаимодействие должно основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности.
В НАТО назвали условие для выстраивания диалога с Россией
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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В НАТО заявили, что альянс готов работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает шаги по снижению напряженности.

«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», - рассказали в организации, передает РИА Новости.

Также в альянсе подчеркнули, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности НАТО.

«Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России», - говорится в документе.

В альянсе заявили, что подобный диалог должен основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности. Диалог Россия-НАТО «должен проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса».

В НАТО также заявили, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Киева. Подчеркивается, что «любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия, придется заплатить высокую цену».

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что ситуация на Украине становится более взрывоопасной из-за военной поддержки странами НАТО, в том числе Великобританией. Такое заявление сделали в диппредставительстве после выступления главы британского МИД Элизабет Трасс. Во время саммита G7 Трасс призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии».

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