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Посольство РФ в Лондоне заявило, что ситуация на Украине накаляется из-за стран НАТО

Кира Тило
21:59 11.12.2021
Российское дипведомство сделало такое заявление после призыва Элизабет Трасс «выступить единым фронтом против российской агрессии».
Посольство РФ в Лондоне заявило, что ситуация на Украине накаляется из-за стран НАТО
© Фото: imago stock&people Globallookpress
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Ситуация на Украине становится более взрывоопасной из-за военной поддержки странами НАТО, в том числе Великобританией. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Лондоне после выступления главы британского МИД Элизабет Трасс. Во время саммита G7 Трасс призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии».

«И хотя у России нет ни малейшего намерения атаковать Украину, ситуация в украинской гражданской войне действительно становится все более взрывоопасной из-за безответственной и безоговорочной военной поддержки, которую некоторые страны НАТО и, в частности, Великобритания оказывают Киеву. Неудивительно, что мирное урегулирование в Донбассе не продвигается, что, по всей видимости, не представляет интереса для Запада», - сказано в заявлении. 

Отмечается, что «"возможная российская агрессия против Украины" - это фальшивый лозунг», которым часто пользуются политики Великобритании и пресса.

«Чрезмерное использование термина "российская агрессия" особенно очевидно и преднамеренно, подчеркивая одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства". Само по себе неоднократное обвинение вызывает беспокойство, поскольку вводит в заблуждение последователей», - заявили в посольстве РФ.

В ведомстве подчеркнули, что открыто о своем намерении достичь военного присутствия заявляют именно ВС Великобритании.

«Это вооруженные силы Великобритании, которые агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и британские военные начальники открыто заявляют о своем намерении достичь своего рода военного присутствия в Арктике», - пояснили в посольстве.

Кроме этого, в дипмиссии подчеркнули, что РФ предложила НАТО способы снижения напряженности, однако кроме «агрессивных лозунгов» ничего нет.

«Россия неоднократно предлагала НАТО способы снижения напряженности. Форум G7 мог бы стать возможностью их обсудить, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», - отмечается на сайте дипведомства.

Ранее в США выступили за диалог с участием России, Украины и НАТО. По мнению официального представителя Госдепа Неда Прайса, это поможет снять напряженность в Европе.

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