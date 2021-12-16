В Минфине США заявили о новых санкциях против китайских компаний

Соединенные Штаты ввели санкции против восьми китайских технологических компаний. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

В список включены компания Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированная на Каймановых островах.

Указанные компании включены в список организаций военно-промышленного комплекса. Как заявили в ведомстве, они «активно поддерживают биометрическое наблюдение и отслеживание этнических и религиозные меньшинств в Китае, особенно мусульманское уйгурское меньшинство в Синьцзяне».

«Лицам из США будет запрещено покупать или продавать ценные бумаги, связанные с этими организациями», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении антитеррористических сил спецназначения Ирана.