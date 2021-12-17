Депутат Рады назвал способ распознать «настоящего украинца»

Генетические украинцы имеют особенный пищевой вкус, их можно легко распознать по пристрастию к одному продукту. Об этом заявил депутат Верховной Рады Николай Тищенко.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — приводит слова парламентария УНИАН.

По словам Тищенко, президент Украины Владимир Зеленский является истинным представителем своего народа, ведь он тоже любит сало.

Ранее бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что впервые за годы независимости страна оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения.