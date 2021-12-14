Тимошенко рассказала об «историческом» антирекорде Украины

Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения. Такое заявление сделала экс-премьер страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», - сказала политик, выступая в Верховной раде.

Тимошенко добавила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис, по ее мнению, приводит к колоссальной, «непосильной для людей» инфляции.

«На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», - подчеркнула она.

В ноябре Юлия Тимошенко сообщила, что Украина впервые за все время своей независимости не смогла запастись газом на зиму, хотя имела возможность заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной стоимости.