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Тимошенко рассказала об «историческом» антирекорде Украины

Роман Захаров
09:10 14.12.2021
По словам бывшего украинского премьера, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной, «непосильной для людей» инфляции.
Тимошенко рассказала об «историческом» антирекорде Украины
© Фото: Александр Демьянчук, РИА Новости
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Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения. Такое заявление сделала экс-премьер страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», - сказала политик, выступая в Верховной раде.

Тимошенко добавила, что искусственно созданный в стране энергетический кризис, по ее мнению, приводит к колоссальной, «непосильной для людей» инфляции.

«На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», - подчеркнула она.

В ноябре Юлия Тимошенко сообщила, что Украина впервые за все время своей независимости не смогла запастись газом на зиму, хотя имела возможность заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной стоимости.

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