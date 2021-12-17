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Глава украинского «Нафтогаза» предупредил о проблемах с отоплением

Майя Мусиенко
02:25 17.12.2021
Глава компании отметил, что к перебоям с теплом могут привести двухнедельные морозы.
Глава украинского «Нафтогаза» предупредил о проблемах с отоплением
© Фото: РИА Новости
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Жители Украины могут испытывать трудности с отоплением, если на протяжении двух зимних недель в стране будет держаться 15-градусный мороз. С таким заявлением выступил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Если в феврале будет две недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но были бы такие же проблемы и три года назад, и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые проектировались бы для того, чтоб не было никаких проблем, несмотря на температуру», – отметил он в эфире телеканала «1+1».

Глава компании объяснил, что избежать подобных проблем можно лишь, имея «нереальные» залежи газа и его глобальные объемы в хранилищах. По словам Витренко, такого себе не могут позволить даже самые богатые страны мира. Он также добавил, что на 1 января 2022 года Киев прогнозирует «на 3% большие запасы газа», чем средние запасы топлива в прошлые годы.

Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил о готовности продлить контракт на транзит российского газа.

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