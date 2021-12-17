В Белом доме рассказали, в каких областях РФ и США достигнут прогресса
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что в целом Вашингтон готов к диалогу с Москвой.
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Россия и США могут достичь прогресса в некоторых областях. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что в целом Вашингтон готов к диалогу с Москвой.
«Мы ясно дали понять, что мы готовы к диалогу с Россией. Россия высказала свои обеспокоенности, мы предложим обсудить свои», - приводят его слова РИА Новости.
При это Салливан не исключил, что в некоторых сферах у РФ и США могут быть разногласия. Однако напомнил, что долгие годы, например, диалог о безопасности давал плоды.
Ранее стало известно, что власти США обсуждают с союзниками по НАТО предложения России по гарантиям безопасности.