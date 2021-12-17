В Белом доме рассказали, в каких областях РФ и США достигнут прогресса

Россия и США могут достичь прогресса в некоторых областях. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что в целом Вашингтон готов к диалогу с Москвой.

«Мы ясно дали понять, что мы готовы к диалогу с Россией. Россия высказала свои обеспокоенности, мы предложим обсудить свои», - приводят его слова РИА Новости.

При это Салливан не исключил, что в некоторых сферах у РФ и США могут быть разногласия. Однако напомнил, что долгие годы, например, диалог о безопасности давал плоды.

Ранее стало известно, что власти США обсуждают с союзниками по НАТО предложения России по гарантиям безопасности.