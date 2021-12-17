Песков рассказал, чем обычно Путин занимается в дороге

В дороге президент России Владимир Путин обычно читает рабочие документы – справки, указы, письма и обращения. Иногда просматривает прессу – в его самолете всегда лежат газеты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию», - рассказал Песков в эфире передачи «Специальный гость с Тиной Канделаки» на RTVI.

Пресс-секретарь также рассказал об отношениях Путина и Байдена. Песков отметил, что российский и американский лидеры – не друзья, однако всегда общаются между собой в уважительном, деловом и конструктивном тоне. Вместе с тем между президентами существует серьезное расхождение по ряду чрезвычайно важных вопросов.