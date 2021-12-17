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Деловой климат, пандемия, экология: какие темы затронули на съезде Союза промышленников и предпринимателей

Константин Худолеев
Иван Линдеманн
19:26 17.12.2021
Среди делегатов съезда - крупнейшие недропользователи, нефтяной бизнес. Котировки на сырьевом рынке выросли - теперь больше 70 долларов за баррель. И это помогает преодолеть коронакризис.
Деловой климат, пандемия, экология: какие темы затронули на съезде Союза промышленников и предпринимателей
© Фото: kremlin.ru
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В сложной ситуации с коронавирусом и стремительным распространением штамма «омикрон» крайне важно сохранить баланс между ограничениями и интересами экономики и граждан. Об этом сегодня говорил Владимир Путин, выступая перед делегатами съезда Союза промышленников и предпринимателей в Москве.

По его словам, большую роль играет ревакцинация. Уже есть данные, что «Спутник V» эффективен против новой разновидности ковида. Также президент поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированных в общественных местах.

Среди делегатов съезда - крупнейшие недропользователи, нефтяной бизнес. Котировки на сырьевом рынке выросли - теперь больше 70 долларов за баррель. И это помогает преодолеть коронакризис.

«Для нас самое главное - стабильность налогового режима. Мы хотим услышать от министра, который будет выступать, то, что налоговая система Российской Федерации будет стабильной, хотя бы на определенный период времени, а не меняться каждый квартал», - заявил президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Кредитные организации в 2021 году показывают кратный рост выручки. Прямо на съезде застала новость о том, что ЦБ на один процентный пункт поднял ключевую ставку. Эпоха дешевых кредитов подходит к концу. Теперь государство меняет приоритеты.

«Для банковского сектора эта работа была удачной и стабильной. Я думаю, что сработали те меры, которые  государство принимало, потому что стабильная экономика на следующий год может быть достаточно сложной. Все-таки сейчас высокие ставки поднялись - инфляция. Я надеюсь, что    следующий год тоже будет достаточно успешным на уровне 2021 года», - отметил президент-председатель правления ПАО ВТБ Андрей Костин.

Ключевая тема - последствия пандемии и то, как она отразилась на всех отраслях экономики.

«С учетом сложившейся конъюнктуры мы стимулируем рост производства спроса нашей продукции на внешних рынках, поэтому предприятия сегодня в целом чувствуют себя достаточно уверенно. Обрабатывающая промышленность к концу года покажет 5% роста», - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как важно приспосабливаться к новым условиям, чтобы необходимые ограничения были эффективными, но наносили минимальный ущерб отраслям экономики и свободе граждан. Именно с этого президент начал свое выступление перед съездом промышленников и предпринимателей. Закон о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения Думой. Его необходимо доработать, заявил Путин.

«Над столь чувствительными нормами, нормативными актами необходимо, конечно, учитывать все нюансы и жизненные ситуации. В этой связи прошу правительство совместно с Госдумой и Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинации в общественных местах. Закон, конечно, должен быть четким, ясным, понятным», - отметил глава государства.

Насколько велика опасность нового штамма коронавируса? Президент говорит, есть все основания полагать, что для борьбы с ним нужно делать все то же, что и раньше. Россия готова даже помогать в этом зарубежным партнерам. Как раз сегодня новый антирекорд заболеваемости ковидом побила Великобритании. В королевстве за сутки зафиксировали почти 90 тысяч инфицированных - это максимальный показатель с начала пандемии.

Российская экономика восстановилась и уже достигла допандемийных показателей, заявил президент. Речь сейчас идет даже не о том, как выжить, а о том, как использовать шанс на развитие. Но в этой связи важно не переусердствовать, отмечая предстоящие праздники. Согласно пословице, как встретишь Новый год, так его и проведешь, а значит праздновать надо, не теряя бдительности.

«Новогодние праздники - это особый период в жизни каждого человека, в жизни каждой семьи, хочется встретиться с близкими, пообщаться. Надо, конечно, отмечать, но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее», - подчеркнул глава государства.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который сегодня переизбран на новый срок, тут же подметил, что его коллеги, присутствующие в зале, сдали ПЦР-тесты и такой бдительности не теряют.

«Тот факт, что все члены РСПП прошли все требования и барьеры Роспотребнадзора, пришли чистыми и душой, и телом, означает, что они активно включены в работу по борьбе с ковидом», - заявил он.

Путин вручил главе РСПП почетный знак в честь 30-летия союза за успехи в труде. Самое ценное для делегатов съезда - возможность выступить перед президентом и заявить о своих инициативах.

Важная тема - рост технологий и производительности труда. Российский фонд прямых инвестиций создает новый инвестиционный инструмент, который должен  превратить всю российскую промышленность в единый банк технологий.

«Фонд фондов позволит инвестировать не только средства, но и компетенции, знания. И это будет очень важно, потому что эти  высокотехнологические российские компании будут получать поддержку членов РСПП, контракты. Фактически это инвестиции не только средств, но и всех компетенций, знаний членов РСПП в рост этих высокотехнологических российских компаний», - объяснил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Российской промышленности угрожают не только объективные факторы, но и геополитическая турбулентность. С санкциями и угрозой введения новых ограничений приходится мириться, как с пандемией.

«Первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто. Причины всегда найдутся. Это говорит о том, что мы сами должны своевременно реагировать на вызовы сегодняшнего дня и, реагируя, принимать наиболее эффективные и правильные решения», - отметил Путин.

На особом контроле - реализация экологической повестки. В России, как и во всем мире, стандартом становится ESG - экологическое социальное и корпоративное управление. У нас в стране реализуется проект «Чистый воздух». По плану, выбросы вредных веществ в атмосферу без ущерба для производства необходимо снизить на 20 процентов.

Президент пообещал российскому бизнесу поддержку, но взамен требует не прогулять накопленные из-за наметившего роста экономики средства: вкладывать их в развитие и создание новых производств.

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