Синоптик рассказал об опасности накрывшего Москву циклона

Циклон «Бенедикт», пришедший в Москву, является очень глубоким. Об этом предупредил синоптик Александр Шувалов.

«Слава богу, что мы не попали в самый центр - он прошел северо-западнее, западнее. Давление упало до 714 мм ртутного столба - это на 30 мм ниже, чем средняя величина. Самую низкую точку мы наверное пройдем где-то часов в 11», - сказал он.

Также, по словам синоптика, днем в Москве резко понизится температура. Если утром было около 7 градусов тепла, то после 15-16 часов столбики термометров опустятся ниже нуля.

Шувалов не исключил, что на дорогах будет каток. Горожанам по возможности рекомендуют оставаться дома в непогоду, а на улице быть предельно внимательными.

Ранее стало известно, что на Москву обрушился циклон «Бенедикт». Он пришел с Аппенинского полуострова и принес обильные осадки. Сильный дождь идет с вечера и в ближайшие часы не прекратится.