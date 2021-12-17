Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На критической отметке: почему на Украине заговорили об остановке предприятий

Константин Коковешников
18:30 17.12.2021
На начало декабря на складах украинских ТЭЦ находилось 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 миллиона тонн.
На критической отметке: почему на Украине заговорили об остановке предприятий
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Суд в Киеве сегодня отказался отменить домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса. При этом апелляционная жалоба прокуратуры - отправить его под стражу - также была отклонена. Уточняется, что обжалованию эти постановления не подлежат.

Тем временем запас топлива на украинских теплоэлектростанциях достиг критически низкой отметки. Из-за этого, сообщают в СБУ, нескольким регионам грозит отключение отопления. Неспокойно и на улицах - акции протеста против политики властей в стране проходят чуть ли не каждый день.

Сотни мелких предпринимателей во вторник, 14 декабря, протестовали против введения на Украине кассовых аппаратов. Законопроект, специально для которого Верховная рада собралась на внеочередное заседание, уверены митингующие, заставит их поднять цены и, как следствие, приведет к банкротству. Но, казалось бы, мирный протест, по данным местных СМИ, перерос в стычки с правоохранителями.

Впрочем, в самой Раде голоса митингующих заглушает оркестр. Сегодня в парламенте - последнее предновогоднее заседание. Итоги подводит украинский премьер Денис Шмыгаль, как один из депутатов из партии «Батькивщина» разворачивает прямо перед ним плакат с суммой долгов по зарплатам шахтерам. Эта тема стала поводом для обсуждения в эфире украинского канала «112».

«Мы не видели их гулянок в Трускавце?! Когда шахтерские регионы сидели без зарплаты, а они в Трускавце - диджей Braun, Арахамия там такие сеты задвигали», - возмутился вице-премьер Украины Павел Розенко.

Еще одна проблема - огромные долги по поставкам угля, в результате чего целые регионы Украины могут остаться без электричества. Об этом стало известно из письма СБУ, направленного в адрес правительства.

Тяжелее всего ситуация на Славянской ТЭС, где запасы в 50 раз меньше необходимого. На Дарницкой ТЭЦ в Днепропетровском районе Киева их нет совсем. Но в кабмине проблемы не видят. Как утверждается, нехватку угля компенсируют закупками газа.

«Дефицита в топливе у нас нет. Мы добываем и закупаем за границей 2 млн тонн - при потребностях внутри страны в 1,7 миллиона. Запасов газа полностью хватит, чтобы безболезненно пройти отопительный сезон», - заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Хотя и на это особо рассчитывать не стоит. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в интервью телеканалу 1+1 о проблемах компании.

«При розничной цене на газ для населения в семь гривен на рынке "Нафтогаз" платит за газ 45 гривен. Разница колоссальная, десятки миллиардов гривен за отопительный сезон. Мы должны честно сказать, что, если цены для населения на газ останутся на прежнем уровне, мы больше не сможем покрывать эту разницу», - заявил он.

Ранее Витренко предупреждал, что жители Украины могут испытывать трудности с отоплением, если на протяжении двух зимних недель в стране будет держаться 15-градусный мороз. Глава компании объяснил, что избежать подобных проблем можно, лишь имея «нереальные» залежи газа и его глобальные объемы в хранилищах. По словам Витренко, такого себе не могут позволить даже самые богатые страны мира. Он также добавил, что на 1 января 2022 года Киев прогнозирует «на 3% большие запасы газа», чем средние запасы топлива в прошлые годы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:59 В стране и мире
Видео
В Петербурге избрали меру пресечения сбившему людей на переходе водителю
15:59 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сторонника «М.К.У.»*, готовившего покушение на журналиста
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
15:06 В стране и мире
Видео
Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.