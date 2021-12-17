На критической отметке: почему на Украине заговорили об остановке предприятий

Суд в Киеве сегодня отказался отменить домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса. При этом апелляционная жалоба прокуратуры - отправить его под стражу - также была отклонена. Уточняется, что обжалованию эти постановления не подлежат.

Тем временем запас топлива на украинских теплоэлектростанциях достиг критически низкой отметки. Из-за этого, сообщают в СБУ, нескольким регионам грозит отключение отопления. Неспокойно и на улицах - акции протеста против политики властей в стране проходят чуть ли не каждый день.

Сотни мелких предпринимателей во вторник, 14 декабря, протестовали против введения на Украине кассовых аппаратов. Законопроект, специально для которого Верховная рада собралась на внеочередное заседание, уверены митингующие, заставит их поднять цены и, как следствие, приведет к банкротству. Но, казалось бы, мирный протест, по данным местных СМИ, перерос в стычки с правоохранителями.

Впрочем, в самой Раде голоса митингующих заглушает оркестр. Сегодня в парламенте - последнее предновогоднее заседание. Итоги подводит украинский премьер Денис Шмыгаль, как один из депутатов из партии «Батькивщина» разворачивает прямо перед ним плакат с суммой долгов по зарплатам шахтерам. Эта тема стала поводом для обсуждения в эфире украинского канала «112».

«Мы не видели их гулянок в Трускавце?! Когда шахтерские регионы сидели без зарплаты, а они в Трускавце - диджей Braun, Арахамия там такие сеты задвигали», - возмутился вице-премьер Украины Павел Розенко.

Еще одна проблема - огромные долги по поставкам угля, в результате чего целые регионы Украины могут остаться без электричества. Об этом стало известно из письма СБУ, направленного в адрес правительства.

Тяжелее всего ситуация на Славянской ТЭС, где запасы в 50 раз меньше необходимого. На Дарницкой ТЭЦ в Днепропетровском районе Киева их нет совсем. Но в кабмине проблемы не видят. Как утверждается, нехватку угля компенсируют закупками газа.

«Дефицита в топливе у нас нет. Мы добываем и закупаем за границей 2 млн тонн - при потребностях внутри страны в 1,7 миллиона. Запасов газа полностью хватит, чтобы безболезненно пройти отопительный сезон», - заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Хотя и на это особо рассчитывать не стоит. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в интервью телеканалу 1+1 о проблемах компании.

«При розничной цене на газ для населения в семь гривен на рынке "Нафтогаз" платит за газ 45 гривен. Разница колоссальная, десятки миллиардов гривен за отопительный сезон. Мы должны честно сказать, что, если цены для населения на газ останутся на прежнем уровне, мы больше не сможем покрывать эту разницу», - заявил он.

Ранее Витренко предупреждал, что жители Украины могут испытывать трудности с отоплением, если на протяжении двух зимних недель в стране будет держаться 15-градусный мороз. Глава компании объяснил, что избежать подобных проблем можно, лишь имея «нереальные» залежи газа и его глобальные объемы в хранилищах. По словам Витренко, такого себе не могут позволить даже самые богатые страны мира. Он также добавил, что на 1 января 2022 года Киев прогнозирует «на 3% большие запасы газа», чем средние запасы топлива в прошлые годы.