СБУ предупредила власти Украины о возможных отключениях тепла

Ряд украинских регионов могут остаться без отопления из-за критической нехватки угля на электростанциях. С таким предостережением выступила Служба безопасности Украины.

Сообщается, что в правительство был передан документ, в котором указано, что на начало декабря на складах находилось 486 тысяч тонн угля при плановом значении 2,63 миллиона тонн. Исходя из этих данных, топливо на некоторых ТЭЦ может закончиться в ближайшие дни, пишет «Зеркало недели».

Авторы отчета напоминают о высокой вероятности техногенных катастроф и чрезвычайных происшествий, за которыми неизбежно последует рост напряженности в обществе.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что если на протяжении двух зимних недель в стране будет держаться 15-градусный мороз, то последуют проблемы с отоплением. Глава компании объяснил, что избежать подобных проблем можно, лишь имея «нереальные» залежи газа и его глобальные объемы в хранилищах.