В Петербурге избрали меру пресечения сбившему людей на переходе водителю

В Петербурге заключили под стражу водителя, сбившего двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сурена Туманова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения". - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Туманов не работает, не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На судебном заседании он заявил, что сказать ему нечего, и оставил меру пресечения на усмотрение суда.

Смертельное ДТП произошло в среду, 15 декабря. Нетрезвый Туманов за рулем Volkswagen Polo на красный сигнал светофора выехал на перекресток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы и сбил двух человек на пешеходном переходе - 23-летнюю женщину и 26-летнего мужчину. Женщина скончалась на месте, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника, его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. При прохождении освидетельствования у водителя выявили состояние алкогольного опьянения в 0,827 мг/л.