В Петербурге машина на огромной скорости сбила двух человек на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге машина на огромной скорости сбила двух человек на пешеходном переходе. В результате происшествия один мужчина погиб.

Водитель Volkswagen Polo влетел в людей на Невском проспекте. Один человек скончался на месте, сейчас его личность устанавливается. Другого пострадавшего осматривают медики.

«Фонтанка» со ссылкой на соцсети сообщает, что на опубликованных ранее кадрах трагедии видно, что водитель автомобиля едет на большой скорости на красный свет и сбивает двух человек, переходивших дорогу в положенном месте.

В региональном ГУ МВД изданию подтвердили, что один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за аварии на Большой Конюшенной и Невском собирается пробка.

Ранее сообщалось, что автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы в районе Марьино.

Трагедия произошла в Батайском проезде в районе дома 31. В результате ДТП одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм, вторая женщина госпитализирована.