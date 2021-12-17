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Минтруд опроверг введение ежегодных новогодних выплат пенсионерам

Иван Линдеманн
17:28 17.12.2021
С инициативой ввести подобные выплаты ранее выступил Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Минтруд опроверг введение ежегодных новогодних выплат пенсионерам
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», - сказал он РИА Новости.

С инициативой ввести подобные выплаты ранее выступил Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» направили для получения заключения в правительство. В пояснительной записке говорится, что в России наблюдаются высокая инфляция и снижение реального уровня пенсий. Авторы законопроекта предложили выделить на «13-ю пенсию» 786,2 миллиарда рублей.

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